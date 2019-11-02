TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xxx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Furkan Şeker xxx, Aabid xxx, Alican Özfesli xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Bokila dk. 79 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Selim Ilgaz xxx (Hamza Gür dk. 74 x), Mirkan Aydın xxx (Soner Örnek dk. 86 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Samed Karakoç, Idır Ouali
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Altay: Emre Koyuncu xx, Deniz Vural xx (Yılmaz Özeren dk. 68 x), Kappel x, Tavares xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 78 x), Tatos x (Leandrinho dk. 46 xx), Putsila xx, Paıxo xx, İbrahim Öztürk xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Murat Uslu xx
Yedekler: Aydın Bağ, Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Alican Özfesli (dk. 43), Mirkan Aydın (dk. 62), Furkan Şeker (dk. 64) Hatayspor, Deniz Vural (dk. 56), Marco Paixo (dk. 83) Altay
Sarı kartlar: Selim Ilgaz (Hatayspor), Putlisa (Altay) - HATAY