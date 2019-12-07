Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


34. dakikada, rakip ceza alanına hızla giren Caner Hüseyin Bağ, rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, beyaz noktayı gösterdi.


35. dakikada, penaltıda topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0


65. dakikada, Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Hamza Gür skoru farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0


90+1. dakikada, kontratakta topla buluşan Hamza Gür, kendisinin 2., takımının da 3. golünü attı. 3-0


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx


Hatayspor: Akın Alkan xxx, Furkan Şeker xxx, Yusuf Abdioğlu xxx, Sadi Karaduman xxx, Mesut Çaytemel xxx, Kubilay Sönmez xxx (Barbosa dk. 85 ?, Aabid xxx, Selim Ilgaz xxx (Idır Quali dk. 86 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Alican Özfesli dk. 82 ?), Hamza Gür xxx


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Cumali Bişi xx, Umut Gündoğan x (Gökhan Sazdağı dk. 62 x), Mustafa Eskihellaç xx, Dodo x (Melih Okutan dk. 46 x), Batuhan Altıntaş x (Bilal Kısa dk. 46 xx), Romano Poepon xx


Yedekler: Yavuz Aygün, Mustafa Sami Can Keskin, Seth Sincere, Shukurov, Mutlu Güler


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Mesut Çaytemel (dk. 35 pen.), Hamza Gür (dk. 65 ve 90+1) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer (Boluspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hamza Gür, Hatayspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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