TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak 9 karşılaşma, TRT aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.
Ligde 8 farklı şehide oynanacak ve 4 günde tamamlanacak 2. haftadaki 9 müsabaka, TRT Spor ve TRT Avaz'dan canlı yayımlanacak.
TRT Spor'da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları şöyle:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor- Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Altınordu- Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü- Ankaraspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor- Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor- Menemen Belediyespor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi
19.00 Adana Demirspor- Beypiliç Boluspor
(5 Ocak Fatih Terim)
TRT Avaz'da canlı yayımlanacak karşılaşmalar ise şöyle:
19 Eylül Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor
(Ümraniye Belediyesi Şehir)
21 Eylül Pazartesi
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor - Son Dakika