TFF 1. Lig'in 10-12. hafta programları açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 10-12. hafta programları açıklandı

10.11.2020 15:55
TFF 1. Lig'in 10-12. hafta programları açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig'de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 10, 11 ve 12. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10. hafta

21 Kasım Cumartesi

13.30 Boluspor - Ankaraspor

13.30 Altınordu - İstanbulspor

16.00 Bursaspor - Adanaspor

19.00 Giresunspor - Samsunspor

22 Kasım Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor

16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor

19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor

23 Kasım Pazartesi

19.00 Menemenspor - Altay

19.00 Balıkesirspor - Ümraniyespor

11. hafta

28 Kasım Cumartesi

13.30 Ümraniyespor - Menemenspor

16.00 İstanbulspor - Giresunspor

16.00 Akhisarspor - Ankaraspor

19.00 Altay - Bursaspor

29 Kasım Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor

13.30 Bandırmaspor - Balıkesirspor

16.00 Eskişehirspor - Altınordu

19.00 Samsunspor - Tuzlaspor

30 Kasım Pazartesi

19.00 Adanaspor - Boluspor

12. hafta

4 Aralık Cuma

19.00 Tuzlaspor - İstanbulspor

19.00 Bursasspor - Ümraniyespor

5 Aralık Cumartesi

13.30 Giresunspor - Eskişehirspor

13.30 Ankaraspor - Adanaspor

16.00 Boluspor - Altay

16.00 Menemenspor - Bandırmaspor

19.00 Balıkesirspor - Samsunspor

6 Aralık Pazar

16.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü

19.00 Adana Demirspor - Akhisarspor - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi, Boluspor, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'in 10-12. hafta programları açıklandı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'in 10-12. hafta programları açıklandı - Son Dakika
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