TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle: 20 Aralık Cuma: 19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar21 Aralık Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan16.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:


20 Aralık Cuma:


19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar


21 Aralık Cumartesi:


14.00 Hatayspor- Adanaspor: Yiğit Arslan


16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp


19.00 Akhisarspor- Boluspor: Onur Özütoprak


22 Aralık Pazar:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altay: Bülent Birincioğlu


14.00 Osmanlıspor- İstanbulspor: Caner Ak


16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Bursaspor: Kadir Sağlam


23 Aralık Pazartesi:


19.00 Giresunspor- Altınordu: Mert Güzenge


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:52 
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