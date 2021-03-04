TFF 1. Lig'in 25. haftası İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak

TFF 1. Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.00'da Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Mart Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Yılport Samsunspor- Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Akhisarspor- Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Beypiliç Boluspor- Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)