TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

4 Temmuz Cumartesi

20.00 Ekol Göz Menemenspor- Adanaspor: Mert Güzenge

20.00 Bursaspor- Altınordu: Koray Gençerler

5 Temmuz Pazar:

17.30 Hatayspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor- Altay: Ümit Öztürk

6 Temmuz Pazartesi:

17.30 Fatih Karagümrük- Boluspor: Erkan Özdamar

20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Eskişehirspor- İstanbulspor: Kadir Sağlam

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika Spor
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