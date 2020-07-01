TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle: 4 Temmuz Cumartesi20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: Mert Güzenge20.00 Bursaspor-Altınordu: Koray Gençerler5 Temmuz Pazar: 17.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz


4 Temmuz Cumartesi


20.00 Ekol Göz Menemenspor- Adanaspor: Mert Güzenge


20.00 Bursaspor- Altınordu: Koray Gençerler


5 Temmuz Pazar:


17.30 Hatayspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak


17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan


20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Cihan Aydın


20.00 Adana Demirspor- Altay: Ümit Öztürk


6 Temmuz Pazartesi:


17.30 Fatih Karagümrük- Boluspor: Erkan Özdamar


20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu


20.00 Eskişehirspor- İstanbulspor: Kadir Sağlam


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:00 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika Spor
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