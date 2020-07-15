TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

TFF 1. Lig'in 34. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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