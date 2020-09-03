TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de oynanacak olan ilk 4 haftanın maç programını açıkladı.

TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de oynanacak olan ilk 4 haftanın maç programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 4. haftaya kadar olan müsabaka programını açıkladı. Buna göre TFF 1. Lig'de 1,2,3 ve 4. haftaya kadar yapılacak müsabakaların programı şu şekilde

1. Hafta

11 Eylül Cuma

19.00 Menemenspor- Altınordu

12 Eylül Cumartesi

16.30 Ümraniyespor- Bandırmaspor

16.30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü

19.00- Osmanlıspor- Eskişehirspor

13 Eylül Pazar

16.30 Bursaspor- Adana Demirspor

19.00 Adanaspor- İstanbulspor

19.00 Altay - Yılport Samsunspor

14 Eylül Pazartesi

19.00 Akhisarspor - Tuzlaspor

19.00 Balıkesirspor - Giresunspor

2. Hafta

18 Eylül Cuma

19.00 Eskişehirspor - Adanaspor

19 Eylül Cumartesi

14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor

14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor

19.00 Altınordu - Bursaspor

20 Eylül Pazar

14.00 Ankara Keçiörengücü - Osmanlıspor

16.30 İstanbulspor - Altay

19.00 Giresunspor - Menemenspor

21 Eylül Pazartesi

19.00 Adana Demirspor - Boluspor

19.00 Yılport Samsunspor - Ümraniyespor

3. Hafta

25 Eylül Cuma

19.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü

26 Eylül Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

19.00 Bursaspor - Giresunspor

19.00 Akhisarspor - Balıkesirspor

27 Eylül Pazar

14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor

16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor

19.00 Altay - Eskişehirspor

28 Eylül Pazartesi

19.00 Menemenspor - Tuzlaspor

19.00 Boluspor - Altınordu

4. Hafta

2 Ekim Cuma

19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

3 Ekim Cumartesi

14.00 Tuzlaspor - Bursaspor

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay

16.30 Giresunspor - Boluspor

19.00 Altınordu - Osmanlıspor

4 Ekim Pazar

14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor

16.30 Yılport Samsunspor- Akhisarspor

16.30 Balıkesirspor - Menemenspor

19.00 Adana Demirspor- Adanaspor

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı - Son Dakika

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