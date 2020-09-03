Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de oynanacak olan ilk 4 haftanın maç programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda TFF 1. Lig'de 4. haftaya kadar olan müsabaka programını açıkladı. Buna göre TFF 1. Lig'de 1,2,3 ve 4. haftaya kadar yapılacak müsabakaların programı şu şekilde
1. Hafta
11 Eylül Cuma
19.00 Menemenspor- Altınordu
12 Eylül Cumartesi
16.30 Ümraniyespor- Bandırmaspor
16.30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
19.00- Osmanlıspor- Eskişehirspor
13 Eylül Pazar
16.30 Bursaspor- Adana Demirspor
19.00 Adanaspor- İstanbulspor
19.00 Altay - Yılport Samsunspor
14 Eylül Pazartesi
19.00 Akhisarspor - Tuzlaspor
19.00 Balıkesirspor - Giresunspor
2. Hafta
18 Eylül Cuma
19.00 Eskişehirspor - Adanaspor
19 Eylül Cumartesi
14.00 Bandırmaspor - Akhisarspor
14.00 Tuzlaspor - Balıkesirspor
19.00 Altınordu - Bursaspor
20 Eylül Pazar
14.00 Ankara Keçiörengücü - Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor - Altay
19.00 Giresunspor - Menemenspor
21 Eylül Pazartesi
19.00 Adana Demirspor - Boluspor
19.00 Yılport Samsunspor - Ümraniyespor
3. Hafta
25 Eylül Cuma
19.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
26 Eylül Cumartesi
14.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
19.00 Bursaspor - Giresunspor
19.00 Akhisarspor - Balıkesirspor
27 Eylül Pazar
14.00 Bandırmaspor - Yılport Samsunspor
16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
19.00 Altay - Eskişehirspor
28 Eylül Pazartesi
19.00 Menemenspor - Tuzlaspor
19.00 Boluspor - Altınordu
4. Hafta
2 Ekim Cuma
19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor
3 Ekim Cumartesi
14.00 Tuzlaspor - Bursaspor
14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay
16.30 Giresunspor - Boluspor
19.00 Altınordu - Osmanlıspor
4 Ekim Pazar
14.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor
16.30 Yılport Samsunspor- Akhisarspor
16.30 Balıkesirspor - Menemenspor
19.00 Adana Demirspor- Adanaspor
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:22 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › TFF 1. Lig'in 4 haftalık maç programı açıklandı - Son Dakika