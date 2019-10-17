TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:



- 9. hafta



25 Ekim Cuma:



19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)



26 Ekim Cumartesi:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)



16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)



27 Ekim Pazar:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)



19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)



28 Ekim Pazartesi:



19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)



10. hafta



2 Kasım Cumartesi:



14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)



16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)



3 Kasım Pazar:



14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)



16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)



19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



4 Kasım Pazartesi:



19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



- 11. hafta



8 Kasım Cuma:



19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)



9 Kasım Cumartesi:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)



16.30 İstanbulspor- Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



10 Kasım Pazar:



14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)



19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)



- 12. hafta



22 Kasım Cuma:



19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)



23 Kasım Cumartesi:



14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)



16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)



19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)



24 Kasım Pazar:



14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)



16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)



19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)



25 Kasım Pazartesi:



19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR