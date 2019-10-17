Son Dakika Haberleri: TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!
Son Dakika Spor TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!

TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!

23 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle: - 9.

TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:


- 9. hafta


25 Ekim Cuma:


19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)


26 Ekim Cumartesi:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)


16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)


27 Ekim Pazar:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)


16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)


19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)


28 Ekim Pazartesi:


19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)


10. hafta


2 Kasım Cumartesi:


14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)


16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)


19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)


3 Kasım Pazar:


14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)


16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)


16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)


19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


4 Kasım Pazartesi:


19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


- 11. hafta


8 Kasım Cuma:


19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)


9 Kasım Cumartesi:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)


16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)


16.30 İstanbulspor- Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)


10 Kasım Pazar:


14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)


19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)


- 12. hafta


22 Kasım Cuma:


19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)


23 Kasım Cumartesi:


14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)


16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)


19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)


24 Kasım Pazar:


14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)


16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)


19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)


25 Kasım Pazartesi:


19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


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Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52 
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