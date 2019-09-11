Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor'da hedef üç puan
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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor'da hedef üç puan

15 dakika önce

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor'da hedef üç puan, System.String[]

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.


Hafta sonu deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacaklarını anımsatan Sözeri, İstanbul ekibinin kadrosunu koruyarak yeni sezona başladığını, kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini aktardı.


Erkan Sözeri, kazanarak ligde çıkışa geçmek istediklerini vurgulayarak, "Mutlak kazanmaya ihtiyaç duyduğumuz bir maça çıkacağız. Hedefimiz de üç puana ulaşmak. Rakibimiz karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz." dedi.


Yeşil-beyazlılar, ligde geride kalan 3 haftada bir beraberlik, iki mağlubiyet aldı.


İstanbulspor, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:05 
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