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TFF 1. Lig'in en yaşlı takımı Akhisarspor!
6 saat önce
Sezon başında Süper Lige bekleme yapmadan dönebilmek için ligin en tecrübeli futbolcularını kadroya katıp devre arasında ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Akhisar temsilcisi, 29.3 yaş ortalamasıyla 18 takım arasında en yaşlı ekip konumunda.
Sezon başında Süper Lige bekleme yapmadan dönebilmek için ligin en tecrübeli futbolcularını kadroya katıp devre arasında ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Akhisar temsilcisi, 29.3 yaş ortalamasıyla 18 takım arasında en yaşlı ekip konumunda.
Akhisarspor'da kadrodaki isimlerden Burhan ve Muhammet Reis 35, Lukac ile Vrsajevic 34, Taha, Ergin ve Bjarnason ise 33 yaşında.
Yeşil siyahlı takımı 67 yaşındaki ligin en tecrübeli teknik adamı Yılmaz Vural çalıştırıyor.
Ligde Akhisarspor'u yaş ortalamasında 29 yaşla Giresunspor ve 28.9 ortalamayla Altay izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:16
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