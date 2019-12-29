TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2

67. dakikada Carayol'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa arka direkte Volkan'ın kontrol ederek yapığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal kornere çeldi.

60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eslem Öztürk'ün plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'un müdahalesi ile direkten oyun alanına geri döndü.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yapılan vuruşta top kaleci Alperen Uysal'dan döndü. Dönen topu takip eden Tayyip Talha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

17. dakikada Aosman'ın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Gladky'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor , sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor 'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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