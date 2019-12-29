TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Adana Demirspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


4. dakikada Volkan Şen'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rassoul'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.


17. dakikada Aosman'ın pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Gladky'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yapılan vuruşta top kaleci Alperen Uysal'dan döndü. Dönen topu takip eden Tayyip Talha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eslem Öztürk'ün plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'un müdahalesi ile direkten oyun alanına geri döndü.


67. dakikada Carayol'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa arka direkte Volkan'ın kontrol ederek yapığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal kornere çeldi.


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Sezgin Çınar xx


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Etoga xx, Wellington xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Cajic xx, Eslem Öztürk xx (Berkay Görmez dk. 85 ?), Muhammed Enes Durmuş xx (Oğuzhan Akgün dk. 72 x), Ali Dere xx (Kağan Miray Bağış dk. 82 ?), Onur Ergün xx, Papa x


Yedekler: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Yavuzhan Keleşoğlu, Allahyar, Yunus Emre Yalçın, Ali Aytemur, Zafer Şensoy, Berkay Görmez


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Adil Demirbağ xx, Rassoul xx, Tayyip Talha Sanuç xxx, Emre Nefiz xx, Sinan Kurt xx, Hamidou Traore xx, Kosecki xx (Carayol dk. 44 xx), Aosman xx, Volkan Şen xxx (Berk Yıldız dk. 73 x), Gladky xxx (Samed Ali Kaya dk. 86 ?)


Yedekler: Emrullah Şalk, Barış Turan, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Yusuf Emre Alyaprak


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Goller: Gladky (dk. 17), Tayyip Talha Sanuç (dk. 33) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Etoga, Eslem Öztürk, Onur Ergün (İstanbulspor), Carayol, Aosman (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:31 Kaynak: İHA
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