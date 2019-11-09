TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Menemenspor: 2

85. dakikada Ali Aytemur'un Ali Keten'e yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Ali Aytemur ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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