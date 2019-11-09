TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sol kanattan Taşkın Çalış'ın kullandığı serbest atışta kale önünde Ali Keten'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
50. dakikada sol taraftan Ali Dere'nin yerden içeri ortasında kale önünde Eslem'in şutunda top direkten geri döndü.
56. dakikada ceza yayı önünden Muhsin Yıldırım'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
81. dakikada Mehmet Boztepe'nin ceza sahası içi sol tarafından içeri ortasında ön direkte Murat Elkatmış topu ağlara gönderdi. 1-2
85. dakikada Ali Aytemur'un Ali Keten'e yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Ali Aytemur ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+5. dakikada İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül, yoğun itiraz sebebiyle kırmızı kart ile oyun alanının dışına gönderildi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın xx, Uygar Bebek xx, Cem Özbay xx
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Muhsin Yıldırım xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Papa dk. 76 x), Onur Ergün xx, Eslem Öztürk xx, Ali Dere xx (Kağan Miray Bağış dk. 84 ?), Cajic xx (Wellington dk. 87 ?), Allahyar xx
Yedekler: Umut, Mensah, Oğuzhan Berber, Oğuzhan Akgün, Zafer Şensoy, Berkay Görmez
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Menemenspor: Selmani xx, Ali Keten xx, Trtovac xx, Alberk Koç xx, Taşkın Çalış xx, Tayfun Aydoğan xx (Muhammed Ali Doğan dk. 76 x), Murat Erdemir xx, Mehmet Boztepe xx (Ali Özgün dk. 88 ?), Sangare (Murat Elkatmış dk. 46 x), Ercan Coşkun xx, Hüseyin Çolak xx
Yedekler: Erhan Arslan, Halil İbrahim Sönmez, Onoka, Diakite, Galip Güzel
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Ali Keten (dk. 17), Murat Elkatmış (dk. 81) (Menemenspor), Muhsin Yıldırım (dk. 56) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Ali Aytemur (dk. 85) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: İbrahim Sangare (Menemenspor), Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım, Eslem Öztürk (İstanbulspor) - İSTANBUL