TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2

22.10.2020 18:10
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada defansın hatasında araya giren Taha'nın ceza sahası içine girip kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Alperen'den oyun alanına döndü.

10. dakikada Avdija Vrsajevic'in orta sahasın sağından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Hadzic'in ceza sahası içinde sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

19. dakikada Abazaj'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ali Dere'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Milan Lukac'tan döndü.

29. dakikada Kristal Abazaj'in ceza sahası içi sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Milan Lukac, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada sağ taraftan Avdija Vrsajevic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topu penaltı noktası üzerinde alan Hadzic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

59. dakikada sol taraftan Kadir Keleş'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Musa Nizam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

64. dakikada sol kanatta topu alan Kristal Abazaj'ın ilerleyip ceza sahası dışı sol tarafından plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıya gitti.

71. dakikada Eduart Rroca ara pasında defansın arkasına sarkan Papa Diouf'un ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Milan Lukac, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Egehan Gök'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafta bulunan Eduart Rroca Rroca'nın topuk pasında topu alan Kristal Abazaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Milan Lukac'tan müdahalesiyle direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Papa Diouf'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

90. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde topu alan Papa Diouf'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

90+6. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Patrick Etoga Atchom'un indirdiği topta İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan xx, Bilal Gölen xx, Suat Güz xx

İstanbulspor: Alperen Uysal x, Patrick Etoga Atchom xx, Mehmet Yeşil x, Wellington x, Ali Yaşar x (Melih Kabasakal dk. 86 xx), Onur Ergün xx, Kamal Issah x (Papa Diouf dk. 55 x), Eduart Rroca x, Levent Ayçiçek x (Egehan Gök dk. 60 x), Ali Dere x (Tayyip Ebrar Cumur dk. 55 x), Kristal Abazaj x (İbrahim Yılmaz dk 86 x)

Yedekler: Alp Arda, Berkez Görmez, Tayyip Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Akhisarspor: Milan Lukac x, Avdija Vrsajevic xxx, Alperen Babacan xx, Göksu Mutlu xx, Kadir Keleş xx (Çekdar Orhan dk. 72 x), Rajko Rotman x (Onurcan Güler dk. 25 xx), Taha Yalçıner x, Ali Kaan Güneren xx, Elmar Bjarnason xxx, Musa Nizam xxx, Irfan Hadzic xxx (Bertuğ Bayar dk. 70 x)

Yedekler: Halil Yeral, Bora Yılmaz, Hasan Ali Adıgüzel, Gökmen Aydoğdu, Yavuz Serkan Özbakan, Mert Efe Çölbeyi, Doğukan Nelik

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Goller: Hadzic (dk. 10 ve 42) (Akhisarspor), Papa Diouf (dk. 90), İbrahim Yılmaz (dk. 90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Taha Yalçıner, Kadir Keleş, Milan Lukac, Onurcan Güler, Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Ali Dere, Mehmet Yeşil, Wellington (İstanbulspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Milan Lukac, Papa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 Akhisarspor: 2 - Son Dakika Spor

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