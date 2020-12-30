TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1

30.12.2020 21:12
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Tarık Çamdal sağ taraftan ceza sahası içine girmesinin ardından Ali Yaşar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltıyı kullanan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda kaleci Alperen Uysal'dan dönen topu önünde bulan Mehmet bu sefer yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Emircan'ın ceza sahası içine girip kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ taraftan yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Rroca'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Uygar Mert Zeybek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

46. dakikada orta sahada hava topunda Chedjou'nun İbrahim Yılmaz'a hareketi sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan sarı kart gösterdi. Chedjou ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan çıktı.

81. dakikada sağ taraftan Abazaj'ın ortasında defanstan seken topu alan Ali Yaşar'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+5. dakikada Rroca'nın ceza sahası içine sağ taraftan girmesinin ardından Semih'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Onur Ergün meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 3-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Hüseyin Aylak xx, Emir Eray Eyisoy xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx (Mehmet Yeşil dk. 81 ?), Etoga xx, Wellington xx, Ali Yaşar xxx, Onur Ergün xxx, Uygar Mert Zeybek xxx (Eslem Öztürk dk. 72 x), Eduart Rroca xx, Muhammed Enes Durmuş x (Kristal Abazaj dk. 38 xx), Levent Ayçiçek xx (Tayyip Ebrar Cumur dk. 81 ?), İbrahim Yılmaz x (Papa Diouf dk. 72 x)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Berkay Görmez, Ali Dere, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Zubas x, Tarık Çamdal x, Chedjou x, Tayyip Talha Sanuç xx, Mehmet Uslu x, Gökhan İnler xx, Hasan Kılıç x, Traore x, Yunus Akgün x (Semih Güler dk. 48 x), Emircan Altıntaş x (Pa Dibba dk. 74 x), Mehmet Akyüz x (Sinan kurt dk. 60 x)

Yedekler: Vedat Karakuş, Sedat Şahintürk, Lanzafame, Alaattin Hamza Ok, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan, Okan Alkan

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Uygar Mert Zeybek (dk. 36), Ali Yaşar (dk. 81), Onur Ergün (dk. 90+6 pen.) (İstanbulspor), Mehmet Akyüz (dk. 14 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Chedjou (dk. 46) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Emircan Altıntaş (Adana Demirspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İstanbulspor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek
At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak         
21:23
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı         
20:49
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı         
20:33
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı         
18:33
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı         
15:56
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 21:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 Adana Demirspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei