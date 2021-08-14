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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4 - Son Dakika

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4

14.08.2021 21:17
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Anıl Koç'un verdiği pasta kale önünde bulunan Dever Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada defanstan atılan uzun topta orta sahada Dever Orgill'in indirmesiyle topu önünde bulan Sertaç Çam'ın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Dever Orgill'in vuruşunda defanstan dönen topu alan Andre Sousa'nın şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu. 0-2

41. dakikada Manisa FK'nın geri pasında araya giren İbrahim Yılmaz'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 1-2

64. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken topu Emir Kaan Gültekin tamamlamak isterken ceza sahası içinde topu önünde bulan İbrahim Yılmaz, skora eşitliği getiren golü attı. 2-2

67. dakikada Sertaç Çam'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Dever Orgill ceza sahası içinde sağ taraftan kaleci Alperen Uysal'ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

88. dakikada sol kanattan Sertaç'ın pasında ceza sahası içinde Dever Orgill'in bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 2-4

90+4. dakikada ceza sahası içinde Sadi Karaduman'ın Eduart Rroca'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen İbrahim Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Anıl Usta xx, Özcan Sultanoğlu xx

İstanbulspor: Alperen Uysal x, Melih Kabasakal x, Mehmet Yeşil x, Patrick Etoga x, Duhan Aksu x, Oğuzhan Berber x, Muammer Sarıkaya x (Abdullah Dijlan Aydın dk. 60 x), Aldin Cajic x (Eduart Rroca dk. 72 ?), Kristal Abazaj xx (Berkay Görmez dk. 85 ?), Valon Ethemi x (Emir Kaan Gültekin dk. 60 x), İbrahim Yılmaz xxx

Yedekler: Marin Ljubic, Emrecan Uzunhan, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Muhammed Mustafa Yıldırım, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Cem Bağcı

Manisa FK: Birkan Tetik xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Sadi Karaduman xx, Erhan Kara xx, Nizamettin Çalışkan xx, Andre Sousa xxx (Mustafa Durak dk. 90 ?), Nino Kouter (Kubilay Aktaş dk. 70 ?) xx, Anıl Koç xx (Tormin dk 70. ?), Sertaç Çam xxx (Kemal Rüzgar dk. 90 ?), Dever Orgill xxx (Mehmet Uysal dk. 90?)

Yedekler: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Hakan Barış

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 41, 64 ve 90+5 pen.) (İstanbulspor), Dever Orgill (dk. 8, 67 ve 88), Sousa (dk. 33) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (İstanbulspor), Nizamettin Çalışkan, Sadi Karaduman (Manisa FK)

(Oğuzhan Ort/İHA)

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4

Futbol Federasyonu, İbrahim Yılmaz, İstanbulspor, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4 - Son Dakika


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