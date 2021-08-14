TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Manisa FK: 4 - Son Dakika

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 41, 64 ve 90+5 pen.) (İstanbulspor), Dever Orgill (dk. 8, 67 ve 88), Sousa (dk. 33) (Manisa FK)

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var