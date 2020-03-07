TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor:  1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Aktepe


Hakemler: Bülent Birincioğlu x, Serdar Diyadin x, Muhammet Yumak x


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut x, Samet Akaydin xx, Cihan Can x (Erdi Dikmen dk. 46 x) Hüsamettin Tut x, Uğur Utlu x, İshak Çakmak xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın x (Süleyman Olgun dk. 77), Dialiba x, Kone x (Bokila dk. 56 x)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Devrim Taşkaya, Soner Gönül, Mendy


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Gökhan Sazdağı xxx (Kubilay Türk Yılmaz dk. 86 ?), Cumali Bişi xx, Arif Morkaya xx, Melih Okutan xx, Halilovic xx, Mustafa Eskihellaç xx (Adilehou dk. 81?), Kidiric xx


Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Nascimento, Emre Öztürk, Mutlu Güler


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Gol: Gökhan Sazdağı (dk. 23) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Samet Akaydin (Keçiörengücü), Seth, Kidiric, Arif Morkaya (Boluspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüsamettin Tut, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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