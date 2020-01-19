TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eskişehirspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eskişehirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Aktepe


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Oğuz Terzi xx


Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman x (Kone dk. 89 ?), Madinda xx, İshak xx (Burak dk. 46 xx), Abdulkadir xx, Soner xx, Bokila xx, Samet xx, Diabang xx, Cem xx (Mendy dk. 82 ?)


Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Hüsamettin


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Eskişehirspor: Ekrem xx (Melih dk. 46 xx), Mevlüt xxx, Alperen xxx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan xx (Tolga dk. 65 xx), Furkan xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim xx (Onur dk. 78 xxx), Kıvanç xx, Mete xx, Cemali xx


Yedekler: Melih, Onur, Hasan, Bedirhan, Tolga, Sezgin, Metehan


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Gol: Onur (dk. 88) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Mevlüt, Feyzi (Eskişehirspor), Samet, Madinda (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Aktepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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