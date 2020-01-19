TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Oğuz Terzi xx
Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman x (Kone dk. 89 ?), Madinda xx, İshak xx (Burak dk. 46 xx), Abdulkadir xx, Soner xx, Bokila xx, Samet xx, Diabang xx, Cem xx (Mendy dk. 82 ?)
Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Hüsamettin
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Eskişehirspor: Ekrem xx (Melih dk. 46 xx), Mevlüt xxx, Alperen xxx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan xx (Tolga dk. 65 xx), Furkan xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim xx (Onur dk. 78 xxx), Kıvanç xx, Mete xx, Cemali xx
Yedekler: Melih, Onur, Hasan, Bedirhan, Tolga, Sezgin, Metehan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Gol: Onur (dk. 88) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mevlüt, Feyzi (Eskişehirspor), Samet, Madinda (Keçiörengücü) - ANKARA