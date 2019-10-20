Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Aktepe


Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Hüseyin Aylak xx


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx (Rıdvan Şimşek dk. 63 x), Samet Akaydin xx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 84 ?), Cem Ekinci xx, Madinda xx, Mendy xx, Kone xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?)


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan Alkan x, Oğuzhan Çapar xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Furkan Çil xx, Mrsic xx, Mahatma Otoo xx (Malle dk. 69 x), Kethevoama xx (Anıl Taşdemir dk. 84 ?), İbrahim Halil Çolak x (Abdülkadir Kayalı dk. 46 xx), Rahmi Anıl Başaran x


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Gol: Kone (dk. 45) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Doğa İşeri, Malle (Balıkesirspor), Metin Uçar, Mendy, İshak Çakmak (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İshak Çakmak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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