Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Aktepe


Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Oğuz Kağan Çalışır xx


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Samet Akaydin xx, Abdülkadir Korkut xx, Burak Aydın xxx (Uğur Utlu dk. 74 x), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xx (Sertaç Çam dk. 82 ?), Levy Madinda xx, Famoussa Kone xx (Abdulkadir Kuzey dk. 80 ?), Theodore Mendy xxx


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Soner Gönül, Cihan Can, Boubacar Diabang


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Adanaspor: Goran Karacic x, Veli Kızılkaya x, Renan Diniz x (Özkan Taştemur dk. 46 x), Marvin Büyüksakarya x, Özgür Özdemir x, Okan Kurt x (Eren Keleş dk. 73 x), Kağan Söylemezgiller x (Abdulkadir Özdemir dk. 46 x), Roni Gleison x, Ahmet Dereli x, Furkan Özçal x, Utku Şen x


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Akyol, İhsan Uğur Göktaş, Evren Korkmaz


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Goller: Theodore Mendy (dk. 28), Burak Aydın (dk. 38) (Keçiörengücü)


Kırmızı Kart: Utku Şen (dk. 71) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Roni Gleison, Okan Kurt (Adanaspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Aydın, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
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