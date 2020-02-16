TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti.


Stat: Aktepe


Hakemler: Onur Özütoprak x, Mehmet Yıldırım x, Murat Altan x


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Cihan Can xx, Samet Akaydin xx, Süleyman Olgun xx, Soner Gönül xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 54 x), Dialiba xxx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın xx, Madinda xx (Uğur Utlu dk. 88 ?), Bokila x (Abdulkadir Kuzey dk. 70 xx)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Diarra, Devrim Taşkaya


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Cenk Özkaçar xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya x (Doğa İşeri dk. 79 ?) Yılmaz Özeren xx, Hassan xx, Kerim Avcı x (Hakan Demirci dk. 79 ?), Leandrinho xx, Kappel x (Tatos dk. 65 x), Paixao x


Yedekler: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser, Tavares, Abdulhamit Yıldız


Goller: Dialiba (dk. 41), Abdulkadir Kuzey (dk. 72) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Abdülkerim Bardakçı, Kappel, Kerim Avcı, Leandrinho (Altay), Bokila, Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Korkut, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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