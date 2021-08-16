TFF 1. Lig: Kocaelispor: 0 Ümraniyespor: 1 (İlk yarı)

32. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kocaelispor Atilla Turan ile kullandı. Tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla sert şutu direkten döndü.

5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Del Valle kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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