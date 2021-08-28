TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 Yılport Samsunspor: 0 (İlk yarı)

33. dakikada Samsunspor atağında Yasin Öztekin 'in ara pasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in kaleye paralel vuruşunda topa kimse dokunamadı.

0'lık üstünlüğü ile tamamladı.

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