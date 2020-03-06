TFF 1. Lig - Ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:



29. Hafta:



20 Mart Cuma:



19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 İstanbulspor- Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



21 Mart Cumartesi:



14.00 Giresunspor- Adanaspor (Giresun Atatürk)



14.00 Keçiörengücü- Bursaspor (Aktepe)



16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor- Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)



22 Mart Pazar:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Adana Demirspor- Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)



30. Hafta:



3 Nisan Cuma:



19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



4 Nisan Cumartesi:



14.00 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)



16.30 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)



19.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)



5 Nisan Pazar:



14.00 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor (Osmanlı)



16.30 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)



6 Nisan Pazartesi:



19.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)



19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)