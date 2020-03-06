TFF 1. Lig - Ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig - Ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı belli oldu - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig - Ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı belli oldu

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle: 29. Hafta: 20 Mart Cuma: 19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)21 Mart Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)14.

TFF 1. Lig - Ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı belli oldu, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:


29. Hafta:


20 Mart Cuma:


19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


19.00 İstanbulspor- Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


21 Mart Cumartesi:


14.00 Giresunspor- Adanaspor (Giresun Atatürk)


14.00 Keçiörengücü- Bursaspor (Aktepe)


16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor- Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)


19.00 Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)


22 Mart Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Adana Demirspor- Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)


30. Hafta:


3 Nisan Cuma:


19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


4 Nisan Cumartesi:


14.00 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)


16.30 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)


19.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)


5 Nisan Pazar:


14.00 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor (Osmanlı)


16.30 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)


19.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)


6 Nisan Pazartesi:


19.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)


19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

Mustafa Kemal Atatürk, Giresunspor, Adanaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:55 
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