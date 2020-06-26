TFF 1. Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

TFF 1. Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi yapıldı

Hatay'da TFF 1.Lig'in 30. haftasında 28 Haziran Pazar günü oynanacak Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Hatay'da TFF 1.Lig'in 30. haftasında 28 Haziran Pazar günü oynanacak Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Hataysor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında görev alacak 15 gazetecinin Kovid-19 testi, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Basın mensuplarına yapılan Kovid-19 testi sonucunun yarın açıklanacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Koronavirüs, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:14 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor
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