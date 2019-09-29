TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (Maç devam ediyor)
7 dakika önce
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İZMİR
Federasyon, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı itirazını reddetti! İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı