Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (Maç devam ediyor)
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (Maç devam ediyor)

7 dakika önce

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 - Osmanlıspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemenspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken Ankara ekibinin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
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