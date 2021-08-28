TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Ümraniyespor: 4

Goller: Alim Öztürk (dk. 3 ve 12), Serkan Göksu (dk. 16), Camara (dk. 69) (Ümraniyespor)

78. dakikada gelişen Menemenspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Rasheed'in vuruşunda Yiğithan Güveli topu çizgiden çıkardı.

16. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak 'ın yaptığı ortaya ortaladı, arka direkte kafa vuruşu yapan Serkan Göksu , topu filelerle buluşturdu. 0-3

12. dakikada Kartal Yılmaz ile korner kullanan Ümraniyespor'da Bammou'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Alim Öztürk tamamladı. 0-2

2. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Valle'nin ortasında Camara rakiplerini saf dışı bırakarak şutunu çekti, top kaleci Batuhan'dan döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Bammou'nun şutunda ise top kale savunmadan sekti.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'a 4-0 mağlup oldu.

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