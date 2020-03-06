TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Altay: 1 - Son Dakika
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Altay: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Menemenspor, sahasında Altay'la 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Altay: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Menemenspor, sahasında Altay'la 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


9. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Hüseyin Çolak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


35. dakikada Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.


37. dakikada Paixao'nun pasıyla ceza sahasına giren Kappel, topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu. 1-1


50. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahasının sol çaprazından kaleyi gören Mehmet Boztepe'nin vurduğu şutta kaleci Cihan Topaloğlu topu kurtardı.


77. dakikada sol taraftan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Turgut Doğan Şahin, topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirdi, kaleci Selmani topu güçlükle kornere çeldi.


87. dakikada Paixao'nun pasıyla dol çaprazdan ceza sahasına giren Turgut Doğan Şahin'in vurduğu şutta kaleci Selmani topu parmaklarının ucuyla oyun alanına çeldi.


90. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kappel kaleyi düşündü, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


90+3 dakikada Rıdvan Koçak'ın sol taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Mehmet Boztepe'nin şutunda top kalenin sol tarafından az farkla auta çıktı.


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Emre Malok xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Murat Altan xx


Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Ali Keten xx, Domgjoni xx, Ercan Coşkun xx, Taşkın Çalış xx, Murat Erdemir x (Muhammed Ali Doğan dk. 66 x, Ali Özgün dk. 70 x), Tayfun Aydoğan xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Mehmet Boztepe xx, Hüseyin Çolak xxx (Sikiru dk. 83 ?)


Yedekler: Amir Güren, Trtovac, Murat Elkatmış, Rasheed, Samed Ali Kaya


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdülhamit Yıldız xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Tavares xx (Tatos dk. 83 ?), Yılmaz Özeren xx, Putsila xx, Kappel xxx, Turgut Doğan Şahin xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 89 ?), Paixao xx


Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirci, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Kutay Yokuşlu, Segbefia


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Hüseyin Çolak (dk. 9) (Menemenspor), Kappel (dk. 37) (Altay)


Sarı KartLAR: Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Rıdvan Koçak, Ali Keten (Menemenspor), Özgür Özkaya, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Putsila (Altay) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Özgür Özkaya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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