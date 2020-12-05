TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 RH Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında RH Bandırmaspor'u konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
26. dakikada sağ taraftan ceza sahasına kadar giren Ruben Rayo topu ağlara gönderdi. 0-1
39. dakikada çalımlarla rakip ceza sahasına kadar giren Mohammed Kamara'nın şutu kalecide kaldı.
48. dakikada Mickael Pote'nin sağ taraftan ortasına kafayla vuran Lacina Traore'nin şutu kalecide kaldı.
59. dakikada rakip ceza sahasında oluşan karambolde Mohammed Kamara'nın pasında Sikiru Olatunbosun'un dokunduğu top ağlara gitti. 1-1
66. dakikada Sikiru Olatunbosun'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta topu kaleci son anda kornere çeldi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok xx, Kamil Çetin xx, Ogün Kamacı xx
Menemenspor: Gentian Selmani xx, Furkan Bayır x, Emre Batuhan Adıgüzel x, Taşkın Çalış xxx, Tidjani Anaane x (Murat Elkatmış dk. 81 ?), Ömer Şahbaş xx, Tayfun Aydoğan xx, Rıdvan Koçak xx, Adamu Alhassan xx, Sikiru Olatunbosun xxx, Mohammed Kamara xx (Vedat Erçin dk. 86 ?)
Yedekler: Amir Güren, David Domgjoni, Yusuf Talum, Cem Çelik, Berkan İbrahim Çakır, Oğulkan Aydın, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Onur Akbay xx, Mehmet Yiğit xx, Berat Satılmış xx, İshak Çakmak xx, Guy-Michel Landel xx, Doğan Can Davas xx, Ruben Rayo xx (Selçuk Alibaz dk. 79 x), Emir Halilovic xx, Mickael Pote xxx, Lacina Traore x (Fırat Arıkan dk. 88 ?)
Yedekler: Ali Serçek, Gökhan Değirmenci, Bora Onay Ergin, Mert Ali Tanrıkulu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Ruben Rayo (dk. 26) (Bandırmaspor), Sikiru Olatunbosun (dk. 59) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Guy-Michel Landel, Mickael Pote (Bandırmaspor), Mohammed Kamara, Emre Batuhan Adıgüzel, Tidjani Anaane (Menemenspor) - İZMİR
- Kaynak: İHA
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