Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Ümraniyespor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Ümraniyespor: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 - Ümraniyespor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


32. dakikada Mehmet Boztepe kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.


40. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda top kalecide kaldı.


42. dakikada köşe vuruşundan gelen topa gelişine vuran Honore Gomis'in şutu kalecide kaldı.


54. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Özgün, topla ceza sahasına kadar girdi. Ali Özgün kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.


62. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Alaaddin Okumuş, pozisyondan yararlanamadı.


74. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasına gelişine vuran Mehmet Boztepe, topu ağlara yolladı. 1-0


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx


Menemenspor: Gentian Selmani xxx, Jasmin Trtovac xxx, Alberk Koç xx, Ercan Coşkun xx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Mehmet Boztepe xxx (Murat Elkatmış dk. 90+1 ?), Murat Erdemir xx, Ali Keten xx, Tayfun Aydoğan xx (Galip Güzel dk. 82 ?), Ali Özgün xx (Hüseyin Çolak dk. 63 x)


Yedekler: Erhan Aslan, Abdelaye Diakite, Muhammed Ali Doğan, Ibrahim Sangare, Henri Onoka


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Emre Kurt xx, Vasco Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Alaaddin Okumuş xx, Riad Nouri x, Bahadır Taşdelen x (Akabueze dk. 64 x), Serkan Göksu x, Muhammed Gönülaçar xx (Valentin Lazar dk. 82 ?), Ghislain Gimbert xx, Honore Gomis x


Yedekler: Taha Demirtaş, Mehmet Sedef, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut, İhsan Furkan Deniz


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Gol: Mehmet Boztepe (dk. 74) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Honore Gomis, Alaaddin Okumuş, Riad Nouri (Ümraniyespor), Ali Özgün, Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak (Menemenspor) - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
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