TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 1. Lig'de ertelenen 8. hafta maçında Ankaraspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada Mohammed Kamara soldan ceza sahasına girerek sert bir şut gönderdi ancak savunma topu çizgiden çıkardı.

21. dakikada Mohammed Kamara sol taraftan topla ceza sahasına kadar girdi. Kamara'nın sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Mohammed Kamara'nın sağ taraftan ortaladığı topa müsait durumda bulunan Tidjani Anaane vuramadı.

58. dakikada orta sahada topla buluşan Mohammed Kamara, iki oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına kadar girdi ancak kaleci topa sahip oldu.

71. dakikada Beykan Şimşek'in kullandığı serbest vuruşta topa ceza sahasında kafayla vuran Erdem Çetinkaya, skora eşitliği getiren golü attı. 1-1

88. dakikada Menemenspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Tidjani Anaane topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Samet Çavuş xx, Mehmet Akıncık xx

Menemenspor: Gentian Selmani xx, Furkan Bayır x, Emre Batuhan Adıgüzel xx, Taşkın Çalış xx, Tidjani Anaane xx, Ömer Şahbaş xx, Berkan İbrahim Çakır xx (Bekir Can Sönmez dk. 76 ? (David Domgjoni dk. 90+2 ?), Tayfun Aydoğan xx, Rıdvan Koçak xxx (Yusuf Talum dk. 88 ?), Sikiru Olatunbosun xx, Mohammed Kamara xxx

Yedekler: Amir Güren, Burak Albayrak, Murat Elkatmış, Cem Çelik, Vedat Erçin, Mehmet Aytemiz, Kubilay Yılmaz

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Ankaraspor: Emre Koyuncu x, Ali Ülgen xx, Thales x, Levent Gülen xx, Milos Stanojevic xx, Eric Mbu Ayuk xx (M'Billa Etame dk. 90+2 ?), Emre Can Atila x (Barış Zeren dk. 46 xx), Beykan Şimşek xxx, Mahmut Akan x (Furkan Eliaçık dk. 46 xx), Engin Bekdemir x (Erdem Çetinkaya dk. 61 xx), Basit Abdulraham Umar xx

Yedekler: Berk Balaban, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Doğukan Efe, Bernard Bulbwa, Hacı Ömer Doğru

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Mohammed Kamara (dk. 21), Tidjani Anaane (dk. 88 pen.) (Menemenspor), Erdem Çetinkaya (dk. 71) (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Milos Stanojevic (dk. 90+6) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Basit Abdulraham Umar, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Mohammed Kamara, Ömer Şahbaş, Taşkın Çalış (Menemenspor)

-İHA-