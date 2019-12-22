TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


29. dakikada Seleznyov'un ceza sahası içinden vurduğu şutta Selmani topu kurtardı.


36. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Seleznyov, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


43. dakikada Taşkın'ın ceza sahası sol çaprazından vurduğu şutunu Çağlar güçlükle kornere çeldi.


53. dakikada ceza sahası dışından Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta Çağlar, topu oyun alanına tokatladı. Pozisyonun devamında Ercan'ın şutunda top auta çıktı.


66. dakikada gelişen Menemenspor atağında ceza sahası içinden dönen topu kontrol eden Mustafa Çeçenoğlu, yarım vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1


75. dakikada gelişen Menemenspor atağında savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 2-1


Stat: Menemen Şehir


Hakemler: Kadir Sağlam xx, Uygar Bebek xx, Murat Temel xx


Menemenspor: Selmani xx, Alberk Koç xx, Canberk Aydın xx, Ercan Coşkun xx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xxx (Diakite dk. 90+4 ?), Mehmet Boztepe x (Murat Elkatmış dk. 66 xx), Murat Erdemir xx, Tayfun Aydoğan xx (Muhammed Ali dk. 83 ?), Ali Keten xx, Ali Özgün xxx


Yedekler : Amir Güren, Ibrahim Sangare, Onoka, Sikiru Olatunbosun, Halil İbrahim Sönmez


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Cüneyit Köz x, Burak Kabacak xx, Latovlevici x (Onur Atasayar dk. 56 xx), Diarra xx, Özer Hurmacı x, Shehu xx, Selçuk Şahin xx, Igor x (Ali Akman dk. 78 xx), Burak Altıparmak x (Recep Aydın dk. 86 ?), Seleznyov xxx


Yedekler : Ataberk Dadakdeniz, Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Aykut Akgün, Musa Araz


Teknik Direktör : İbrahim Üzülmez


Goller: Seleznyov (dk. 36) (Bursaspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 66), Ali Özgün (dk. 75) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Murat Elkatmış (Menemenspor), Özer Hurmacı (Bursaspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özgün, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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