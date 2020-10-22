TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1

77. dakikada Olatunbosun'un pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Rasheed, şutunu attı ancak kaleci Deniz meşin yuvarlağın sahibi oldu.

53. dakikada Özer Hurmacı 'nın sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde buluşan Ali Akman , 6 pas çizgisi üzerinden vurdu ancak kaleci Selmani topu kurtardı.

Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok