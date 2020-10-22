TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1

22.10.2020 21:01
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1 Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1 Lig'in 6. haftasında Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Burak Altıparmak'ın uzun pasıyla defans arkasında topla buluşan Burak Kapacak, kaleye doğru yönelerek şutunu attı. Burak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada orta alandan Rasheed'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Olatunbosun, attığı şutla beraber meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

41. dakikada defans arkasına atılan topa hareketlenen Rasheed, kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu attı ancak top direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu önünde bulan Olatunbosun'un şutunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden auta çıktı.

53. dakikada Özer Hurmacı'nın sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde buluşan Ali Akman, 6 pas çizgisi üzerinden vurdu ancak kaleci Selmani topu kurtardı.

56. dakikada Bursaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Olatunbosun, topa vursa da meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

77. dakikada Olatunbosun'un pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Rasheed, şutunu attı ancak kaleci Deniz meşin yuvarlağın sahibi oldu.

89. dakikada sol kanattan Ömer Şahbaş'ın kale önüne çevirdiği topa dokunan Anaane, topu ağlara yolladı. 2-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xx

Menemenspor: Selmani xx, Yusuf Talum xx (Rıdvan Koçak dk. 55 x), Ömer Şahbaş xx, Domgjoni xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx, Adamu x (Bekir Can Sönmez dk. 61 x), Tayfun Aydoğan xx, Taşkın Çalış xx, Şeref Özcan xx (Anaane dk. 80 ?), Olatunbosun xxx (Kubilay Türkyılmaz dk. 80 ?), Rasheed xx

Yedekler: Amir Güren, Murat Elkatmış, Cem Çelik, Berkan Çakır, Burak Albayrak, Mehmet Aytemiz

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Bursaspor: Deniz Aydın xx, İsmail Çokçalış xx, Cüneyt Köz x (Eren Eren Güler dk. 90+1 ?), Aykut Akgün x, Onur Atasayar xx, Emirhan Aydoğan xx, Burak Altıparmak xx (Tuğbey Akgün dk. 85 ?), Ramazan Keskin x (Özer Hurmacı dk. 46 x), Recep Aydın x (Batuhan Kör dk. 46 x), Burak Kapacak xxx, Ali Akman x

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Kerem Şen

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Burak Kapacak (dk.11) (Bursaspor), Olatunbosun (dk. 24), Anaane (dk. 89) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Rasheed, Bekir Can Sönmez (Menemenspor)

-İHA-

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Altıparmak, Bursaspor, Aydoğan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor

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