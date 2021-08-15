TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
13. dakikada Mahamadou Ba'nın pasında topla buluşan Toni Correia Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.
37. dakikada Toni Correia Gomes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Sagat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
47. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, müsait durumda pozisyondan yararlanamadı.
63. dakikada Ahmet Sagat'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed kaleciyi geçemedi.
82. dakikada Mahamadou Ba'nın uzun pasında, kale önünde topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed'in şutu kalecide kaldı.
90+4. dakikada Emre Özer'in soldan pasında rakip defansın arkasında topla buluşan Mahamadou Ba, kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ogün Kamacı xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Mazlum Demir xx, Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx, Mahamadou Ba xxx (Cem Çelik dk. 90+5 ?), Ömer Şahbaş xx, Berkan İbrahim Çakır xx (Emre Özer dk. 79 x), Adamu Alhassan xx, Ahmet Sagat xxx (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 90 ?), Toni Correia Gomes xx, İbrahim Akanbi Rasheed xx
Yedekler: Emir Akay, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, İlyas Bircan, Umutcan Akay, Ahmet Aslan
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski x, Aykut Demir x, Gökhan Kardeş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı x (Mustafa Akbaş dk. 73 x), Mücahit Albayrak xx (Muhammed Furkan Özhan dk. 80 x), Ahmet Canbaz xx, Arvydas Novikovas xx, Gökhan Alsan xx, Oltan Karakullukçu xx, Celal Hanalp x (Özgür Sert dk. 46 x)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Güney Yılmaz, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Ahmet Sagat (dk. 37), Mahamadou Ba (dk. 90+4) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Celal Hanalp, Gökhan Alsan, Ahmet Canbaz, Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mahamadou Ba (Menemenspor)
(Ali Gözeten/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Son Dakika