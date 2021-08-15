TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Menemenspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sıkı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor