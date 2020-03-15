TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - İstanbulspor: 2 - Son Dakika
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TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - İstanbulspor: 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 28. haftasında EG Menemenspor, sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 - İstanbulspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 28. haftasında EG Menemenspor, sahasında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


9. dakikada ceza sahası içinde Menemensporlu oyuncu Ali Keten topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Onur Ergün topu ağlara gönderdi. 1-0


25. dakikada sol kanattan atağa çıkan İstanbulspor'da ceza sahasına topla giren Ali Dere'nin şutunda top, yan direğe çarparak oyun alanına döndü.


31. dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında Ercan Coşkun'un pasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu, sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1


58. dakikada bir pozisyon sonrasında çıkan tartışmada maçın hakemi iki takımın teknik direktörüne de kırmızı kart gösterdi.


71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunda kaleci Alperen Uysal topu oyun alanına çeldi.


82. dakikada kaleciyle ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes Durmuş, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2


89. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Alperen Uysal boşa çıktı. Savunmadan dönen topu Tayfun Aydoğan, filelere gönderdi. 2-2


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx


Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Ali Keten xx, Domgjoni xx, Ercan Coşkun xx, Taşkın Çalış xx, Tayfun Aydoğan xx, Sikiru x (Murat Elkatmış dk. 84 ?), Mustafa Çeçenoğlu xxx, Mehmet Boztepe x (Samed Ali Kaya dk. 82 ?), Ali Özgün x (Rasheed dk. 77 x)


Yedekler: Amir Güren, Trtovac, Furkan Bayır, Selim Aydemir, Harun Kavaklıdere


Teknik Direktör: Cenk Laleci


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber x (Rıdvan Şimşek dk. 69 x), Wellington xx, Atchom xx, Duhan Aksu xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 77 x), Onur Ergün xx, Zafer Şensoy xx, Issah xx, Kağan Bağış xx (Eslem Öztürk dk. 72 x), Ali Dere xx, Emir Gökçe xx


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ömer Esenkaya, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Melih Kabasakal, Berkay Görmez, Erdem Şen


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Onur Ergün (dk. 9 pen.), Muhammed Enes Durmuş (dk. 82) (İstanbulspor), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 31) (Menemenspor)


Kırmızı Kart: Wellington (dk. 90+2) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Sikiru, Tayfun Aydoğan (Menemenspor), Kağan Bağış, Atchom, Onur Ergün (İstanbulspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Onur Ergün, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:41 Kaynak: İHA
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