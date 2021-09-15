TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Manisa FK: 0

35. dakikada orta alandan atak yapan Manisa FK'de, Anıl Koç'un soldan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Sadi Karaduman kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

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