TFF 1. Lig: Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


2. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ekrem topu ayaklarıyla çıkardı.


7. dakikada Tayfun'un pasında hareketlenen Ali Özgün, topu kalecinin üzerinden aşırdı. Boşta kalan topu Samed Ali Kaya kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0


44. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Alperen'in vurduğu şutta kaleci Selmani topa sahip oldu.


63. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Özgün, Furkan Balaban'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Menemenspor lehine penaltı kararı verdi.


65. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Taşkın Çalış, topu ağlarla buluşturdu. 2-0


84. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası dışından topa vuran Cemali Sertel, topu kalenin sol direğine çarptırarak ağlarla buluşturdu. 2-1


90+2. dakikada sol kanattan çizgiye kateden Hüseyin Çolak'ın ceza sahası içine verdiği pasla topa dokunan Sikuru Olatunbosun topu ağlara gönderdi. 3-1


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Burak Şeker xx, Furkan Ürün xx, Ali Can Alp xx


Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Domgjoni xx, Trtovac xx, Ercan Coşkun xx, Murat Erdemir xx, Tayfun Aydoğan xx (Ali Keten dk. 90+1 ?), Taşkın Çalış xxx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Samed Ali Kaya xxx (Olatunbosun dk. 71 xxx), Ali Özgün xx (Hüseyin Çolak dk. 81 ?)


Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Selim Aydemir, Özkan Yıldırım


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Cemali Sertel xx, Furkan Balaban x (Erdal Akdan dk. 70 xx), Mevlüt Çelik xx, Bedirhan Altunbaş xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, Tolga Yakut x (Onur dk. 55 x), Mete Demir xx, Alperen Kocabaş xx, İbrahim Halil Öner x (Metehan Altunbaş dk. 59 xx)


Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Bilal Ceylan, Buğra Çağlıyan


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7), Taşkın Çalış (dk. 65 pen.), Olatunbosun (dk. 90+2) (Menemenspor), Cemali Sertel (dk. 84) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu (Menemenspor), Alperen Kocabaş (Eskişehirspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ali Özgün, Ali Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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