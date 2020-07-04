TFF 1. Lig: Menemenspor: 4 Adanaspor: 2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor, sahasında Adanaspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mert Güzenge xx, Cemal Bingül xx, Kemal Mavi xx
Menemenspor: Amir xx, Rıdvan xx, Furkan xx, Ömer xx, Ercan xx, Cem xx (Akanbi dk. 84 ?), Tayfun x (Harun dk. 73 x), Selim x (Mustafa dk. 73 x), Özkan xx (Murat Erdemir dk. 60 x), Murat Elkatmış xx (Mehmet dk. 84 ?), Samed Ali xxx
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Adanaspor: Karacic x, Savaş xx (Mustafa dk. 85 ?), Evren xx, Uğurcan xx, Canberk x, Umut x, Roni xx (İbrahim dk. 85 ?), Celil xx, Bagayoko xx (Enes dk. 67 x), Eren x (Ahmet dk. 62 x), Mbilla xx
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Selim (dk. 23), Samed Ali (dk. 44 pen. ve dk. 86), Rıdvan (dk. 90+1) (Menemenspor), Roni (dk. 29), Mbilla (dk. 67) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Canberk (dk. 64) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Furkan, Mustafa (Menemenspor), Eren (Adanaspor) - İZMİR