TFF 1. Lig: Menemenspor: 4 Adanaspor: 2

Goller: Selim (dk. 23), Samed Ali (dk. 44 pen. ve dk. 86), Rıdvan (dk. 90+1) (Menemenspor), Roni (dk. 29), Mbilla (dk. 67) (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor, sahasında Adanaspor 'u 4-2 mağlup etti.

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