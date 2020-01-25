TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Keçiörengücü: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Keçiörengücü: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Keçiörengücü müsabakası, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Keçiörengücü: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Keçiörengücü müsabakası, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.


Ligde mücadele eden iki Başkent ekibi soğuk havaya rağmen kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikte tamamlanan maçta 77'nci dakikada ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gören Osmanlısporlu Halil İbrahim Esen takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Mert Güzenge xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Cemal Alpay xxx


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Eren İyican xx, Eric Ayuk xxx, Mertan Caner Öztürk xx (Okan Deniz dk. 88 ?), Beykan Şimşek xxx (Ognjen Todorovic dk. 90+2 ?), Jovan Blagojevic xx, Halil İbrahim Esen xx, Mehmet Yiğit xxx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Erdem Çetinkaya x (Barış Zeren dk. 57 xx), Oğuz Yıldırım xx


Yedekler: Castanero, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Yiğit Kotan, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Cihan Can xx, Erdi Dikmen xx, Burak Aydın xx, İshak Çakmak xx, Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx (Madinda dk. 84 ?), Soner Gönül xx, Loteteka Bokila xxx (Kone dk. 89 ?), Boubacar Dialibba Diabang xx, Cem Ekinci x (Mendy dk. 86 ?)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Süleyman Olgun, Idrissa Diarra, Hüsamettin Tut


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Kırmızı Kart: Halil İbrahim Esen (dk. 77) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Uğur Utlu, Loteteka Bokila (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:47 Kaynak: İHA
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