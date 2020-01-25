TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Keçiörengücü müsabakası, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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