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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Adana temsilcisi aldığı galibiyet ile 6 hafta sonra 3 puan ile tanıştı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Murat Erdoğan xx, Kemal Mavi xx, Ali Can Alp xx


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Okan Deniz x, Mehmet Yiğit x, Atakan Rıdvan Çankaya x, Ali Eren İyican x, Hasan Kılıç x, Blagojevic x (Barış Zeren dk. 39 x), Ayuk x, Beykan Şimşek x (Batuhan Yılmaz dk. 76 ?), Todorovic x (Erdem Çetinkaya dk. 39 x), Mertan Caner Öztürk x


Yedekler: Mele, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Berk Yiğit Karadağ, Görkem Can Güner, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Adana Demirspor: Emrullah Şalk xx, Emre Nefiz xx, Semih Güler xx, Adil Demirbağ xx, Rassoul xx, Traore xx, Vedat Bora xx, Berk Yıldız xx, Sinan Kurt xx (Tevfik Altındağ dk. 78 x), Carayol xx (Levent Ayçiçek dk. 46 x), Samed Ali Kaya xx (Aosman dk. 85 ?)


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Kosecki, Barış Turan, Gladkyy, Musa Bulut, Yusuf Emre Alyaprak


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7 ve 24), Carayol (dk. 35) (Adana Demirspor), Ayuk (dk. 77), Mehmet Yiğit (dk. 86) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Rassoul, Vedat Bora (Adana Demirspor), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Osmanlıspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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