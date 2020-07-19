TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 4 Balıkesirspor: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 4 Balıkesirspor: 3

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, sahasında EH Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, sahasında EH Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etti. Eskişehirspor'un da Boluspor'a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düşen son takım Osmanlıspor oldu.

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Stat: Osmanlı


Hakemler: Mert Güzenge x, Ömer Tevfik Özkoç x, Ali Tuna x


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Ali Ülgen xx (Oğuz Yıldırım dk. 32 xx), Mehmet Yiğit xx, Tunahan Keskin xx, Ali Eren İyican x (Tamer Aşık dk. 46 xx), Eric Ayuk Mbu x, Mertcan Caner Öztürk xxx (Batuhan Yılmaz 90+2 ?), Doğukan Efe xxx, Atakan Rıdvan Çankaya xx (Barış Zeren dk. 76 x), Beykan Şimşek xxx, Erdem Çetinkaya xx (Tugay Kaçar dk. 90+?)


Yedekler: Bayram Kılıç, Berkay Anıl Demir, Halil İbrahim Esen,


Balıkesirspor: Yiğithan Kır x, Kağan Kayalı xx, Sezer Özmen xx (Enes Karabulut dk. 86 ?), Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx, Serdar Güncü xx (Taha Yavuz Yılmaz 90+3 ?), Görkem Fidan xx (Okwuchukwu Francis Ezeh dk. 46 xx), Antonio Mrsic xx (Emre Şahin dk. 86 ?), Aly Malle xx, Foxi Kethevoama xxx, Celal Emir Dede xxx (Emirhan Çakır dk. 81 ?)


Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Güney Çelik Keleş, Okan Kaplan,


Goller: Celal Emir Dede (dk. 19), Foxi Kethevoama (dk. 38), Antonio Mrsic (dk. 66) (Balıkesirspor), Mertcan Caner Öztürk (dk. 31 pen.), Doğukan Efe (dk. 58), Beykan Şimşek (dk. 62 ve 80) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Görkem Fidan, Serdar Güncü, Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Caner Öztürk, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 4 Balıkesirspor: 3 - Son Dakika Spor
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