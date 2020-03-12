TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - Eskişehirspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - Eskişehirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Murat Ergin Gözütok x


Osmanlıspor FK: Mele xx, Halil İbrahim Esen xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Ayuk xx, Blagojevic xx, Todorovic xx, Tamer Aşık x (Oğuz Yıldırım dk. 78 x), Beykan Şimşek xx, Okan Deniz x (Barış Zeren dk. 46 ?, Batuhan Yılmaz dk. 69 x), Mertan Caner Öztürk xx


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Furkan Balaban xx, Cemali Sertel xx, Mevlüt Çelik xx, Mehmet Fevzi Yıldırım xx, Mehmet Özcan xx, Mete Kaan Demir xxx (Tolga Yakut dk. 84 ?), Alperen Kocabaş xx, Kıvanç Karakaş xx (Erdal Akdarı dk. 90+1 ?), Metehan Altunbaş xx, İbrahim Halil Öner xx (Hasan Uyğur dk. 70 x)


Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Doğukan Ünal, Berkay Tanır,


Teknik Direktör: Mustafa Özer


GolLER: Mete Kaan Demir (dk. 38) (Eskişehirspor), Batuhan Yılmaz (dk. 90+3) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK), İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan (Eskişehirspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bora Füzesi, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı

Son Dakika Haberleri
02:38 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
02:20 Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bazı spor müsabakaları yapılmayacak
02:12 Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı
02:08 Göksel Gümüşdağ: "Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"
02:05 Koronavirus (Covid-19): Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın virus testi pozitif çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 03:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - Eskişehirspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]