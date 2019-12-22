TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor FK, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 1 - İstanbulspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor FK, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Caner Ak x, Seyfettin Ünal x, Furkan Ürün x


Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen x (Okan Deniz dk. 68 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Eric Ayuk xx, Halil İbrahim Esen xx, Barış Zeren x (Tamer Aşık dk. 37 x), Todorovic xxx, Hasan Kılıç xx, Mertan Caner Öztürk xx, Beykan Şimşek x (Erdem Çetinkaya dk. 46 x)


Yedekler: Mele, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Batuhan Yılmaz, Berk Yiğit Karadağ


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Oğuzhan Berber xx, Muhammed Enes Durmuş xx (Oğuzhan Akgün dk. 73 x), Eslem Öztürk xx, Onur Ergün xx, Cajic xx, Ali Dere xxx (Zafer Şensoy dk. 87 ?), Diouf xx


Yedekler: Yusuf Aklan, Wellington, Berkay Görmez, Kağan Miray Bağış, Muhammed Demirci, Allahyar


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Ali Dere (dk. 10) (İstanbulspor), Todorovic (dk. 77) (Osmanlıspor FK)


Sarı kartlar: Mertan Caner Öztürk, Ali Ülgen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK), Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur (İstanbulspor) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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