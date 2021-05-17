TFF 1. Lig Play-Off: Altay: 3 İstanbulspor: 1 (İlk Yarı)

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

2. dakikada gelişen Altay atağında Regattin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

6. dakikada İstanbulsporlu Levent'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Altay ceza sahasında Murat'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren Hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararı verdi.

10. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Onur Ergün, topu ağlara gönderdi. 1-1

12. dakikada İstanbulspor ceza sahasın yaşanan pozisyonda İstanbusporlu Mehmet Yeşil'in ceza sahasında Regattin'e yaptığı faul sonrası Hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paixao, topu filelere gönderdi. 2-1

43. dakikada sağ taraftan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün ortasında arka direkte dokunan Paixao, farkı 2'ye çıkardı. 3-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arka Kardeşler xx, Saygın Önel xx, Hakan Yemişken xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünü xx, İbrahim Öztürk xx, Murat Akça xx, Erdem Uğurlu xx, Scuk xx, Poko xx, Regattin xx, Kappel xx, Ziya Alkurt xx, Paixao xxx

Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Berkay Sülüngöz, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Mossoro, Erhan Çelenk, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Melih Kabasakal xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil x, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Atchom xx, Levent Ayçiçek xx, Abazaj xx, Uygar Mert Zeybek xx, Mirkan Aydın xx

Yedekler: Ljubic, Eslem Öztürk, Berkay Görmez, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç, Ethemi, Egehan Gök, Mehmet Uslu, Rroca

Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kart: Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - İZMİR