TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle...
TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:56
Kaynak: İHA
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