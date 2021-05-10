TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu.

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak. TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak. Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle: 16 Mayıs Pazar 20.00 Altay - İstanbulspor 17 Mayıs Pazartesi 20.00 Altınordu - Samsunspor 21 Mayıs Cuma 18.00 İstanbulspor - Altay 21.00 Samsunspor - Altınrodu (İHA)

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