TFF 1. Lig play-off maçlarının programı belli oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final maç programı belli oldu. İlk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oyanacak.
TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının programı açıklandı. Play-off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Play-off yarı final müsabakalarının programı şöyle:
16 Mayıs Pazar
20.00 Altay - İstanbulspor
17 Mayıs Pazartesi
20.00 Altınordu - Samsunspor
21 Mayıs Cuma
18.00 İstanbulspor - Altay
21.00 Samsunspor - Altınrodu
(İHA)
Kaynak: İHA
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