TFF 1. Lig Play-Off programı belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. İlk maçlar 22 Temmuz'da, ikinci maçlar 26 Temmuz'da oynanacak. Final 30 Temmuz'da oynanacak.

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından Play-Off oynamaya hak kazanan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Ligi 3. sırada tamamlayan Adana Demirspor, 6. sıradaki Bursaspor'la eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 22 Temmuz'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, ikinci maçı ise 26 Temmuz'da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Akhisarspor, 5. olan Fatih Karagümrük ile eşleşti. 22 Temmuz'da Vefa Stadı'nda oynanacak olan ilk maçın ardından iki ekip 26 Temmuz'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Turu geçen 2 takım 30 Temmuz'da oynanacak olan final maçında karşılaşacak ve Süper Lig'e çıkacak olan son takım bu mücadeleyle belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçın yerini daha sonra açıklayacak. - İSTANBUL