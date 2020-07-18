TFF 1. Lig Play-Off programı belli oldu - Son Dakika

TFF 1. Lig Play-Off programı belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. İlk maçlar 22 Temmuz'da, ikinci maçlar 26 Temmuz'da oynanacak. Final 30 Temmuz'da oynanacak.

TFF 1. Lig'de bugün oynanan maçların ardından Play-Off oynamaya hak kazanan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Ligi 3. sırada tamamlayan Adana Demirspor, 6. sıradaki Bursaspor'la eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 22 Temmuz'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, ikinci maçı ise 26 Temmuz'da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Akhisarspor, 5. olan Fatih Karagümrük ile eşleşti. 22 Temmuz'da Vefa Stadı'nda oynanacak olan ilk maçın ardından iki ekip 26 Temmuz'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Turu geçen 2 takım 30 Temmuz'da oynanacak olan final maçında karşılaşacak ve Süper Lig'e çıkacak olan son takım bu mücadeleyle belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçın yerini daha sonra açıklayacak. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig Play-Off programı belli oldu - Son Dakika Spor
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Galatasaray-Göztepe maçının 11'leri belli oldu
20:27
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
19:53
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
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