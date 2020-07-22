TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Fatih Karagümrük: 3 Akhisarspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in Play Off müsabakasının 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech'in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao'nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.
81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray'ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2
90+3. dakikada sol taraftan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur'un şutunda top filelere gitti. 3-3
Stat: Vefa
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx (Koray dk. 73 xxx), Fatih xx, Yalçın xx, Alpaslan xx, Attamah xx, Ndao xx (Çağrı dk. 90+1 '), Zeki xx (Erdal dk. 82 '), Sabo xxx, Darri xx (Emeghara dk. 73 xx), Sobiech xx
Yedekler: Murat, Barış, Efe, Muhammed, Murat, Bülent
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx (Burhan dk. 78 xx), Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Bjarnason xx (Ali Kaan dk. 69 xx), Eray xx (Ergin dk. 69 xx), Vrsajevic ' (Erhan dk. 18 xxx), Onur xx (Aykut dk. 78 xx), Bertuğ xxx
Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, İrfan, Doğukan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Sabo (dk. 18 pen.), Sobiech (dk. 59), Koray (dk. 87) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35), Erhan Çelenk (dk. 84), Uğur (dk. 90+3) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük), Uğur (Akhisarspor) - İSTANBUL